Der Weinort bekommt wieder einen Nahversorger im Zentrum. Das scheint seit der Gemeinderatssitzung in der vergangenen Woche festzustehen.

Abgestimmt wurde mittels Grundsatzbeschluss über eine Baurechtsvergabe an die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG). Der Beschluss wurde mit den Stimmen der SPÖ und der FPÖ gefasst. Keine Zustimmung kam von der ÖVP.

Nah & Frisch im gemeindeeigenen Haus

Schon seit Jahren ist es der Wunsch der Gemeinde das ehemalige Spar-Gebäude am Hauptplatz wieder mit einem Nahversorger zu beleben (die BVZ berichtete).

Gespräche mit verschiedenen Handelsketten blieben lange Zeit erfolglos. Erst seitdem Zielpunkt seine Filiale am Ortsrand schließen musste, bekundete Nah & Frisch Interesse. Das gemeindeeigene Gebäude würde allerdings einer umfassenden Sanierung bedürfen. Von 600.000 Euro ist in der Gemeinde die Rede.

Karl-Heinz Schuster (ÖVP) sieht die Schwierigkeit darin, im Ortszentrum genügend Parkplätze für Nahversorger und die Bewohner der neuen Wohnungen zu schaffen. | BVZ

„Deshalb haben wir uns entschlossen, das Projekt gemeinsam mit der OSG durchzuziehen“, erklärt Gemeindevorstand Fritz Radlspäck (SPÖ). Das alte Haus werde von der OSG abgerissen und ein neues Gebäude mit einem Geschäftslokal im Erdgeschoss und Wohnungen im Obergeschoss werde errichtet.

„Die Gemeinde bleibt Grundbesitzer und nach 35 Jahren geht auch das Gebäude wieder in den Besitz der Gemeinde über. Als Lokal- und Wohnungsvermieter fungiert allerdings die OSG“, erklärt Radlspäck die Konstellation. Die OSG garantiere Mitspracherecht bei der Bauplanung und werde der Marktgemeinde jährlich einen Baurechtszins von 5.250 Euro zahlen.

ÖVP befürchtet „Schnellschuss“

Ein Deal, der gut klingt - für SPÖ und FPÖ. Dem Projekt skeptisch gegenüber steht die Golser ÖVP. Vizebürgermeister Karl-Heinz Schuster ist grundsätzlich für einen weiteren Nahversorger, erklärt aber seine Bedenken: „Der Hauptplatz mit der Kirche, dem Kriegerdenkmal und dem Weinkulturhaus ist ein sensibler Ort. Wir befürchten einen „Schnellschuss“ vor der Gemeinderatswahl.“

Parkplätze könnten Problem werden

Schuster befürchtet, dass es ein Parkplatzproblem geben könnte, das auch auf den Nahversorger zurückfallen könnte. Es sei von zehn bis acht Wohnungen im Obergeschoss die Rede. Dafür würden auch Parkplätze benötigt, die dem Nahversorger letzten Endes fehlen könnten, um profitabel Geschäfte führen zu können.

„In dem Fall würde mitten im Zentrum ein Wohnblock zurückbleiben.“ Seine Sorge begründet er damit, dass auch die Konkurrenz Interesse am Standort Gols zeigt. Die Handelskette Spar verhandelt derzeit mit Grundeigentümern am Ortsrand Richtung Weiden am See.