Mit Messer Bank überfallen: Drei Jahre Haft .

Weil er mit einem Messer im Juli eine Volksbank-Filiale in Gols (Bezirk Neusiedl am See) überfallen haben soll, ist am Montag ein 25-Jähriger in Eisenstadt zu drei Jahren Haft, davon zwei bedingt, verurteilt worden. Ein Schöffensenat sprach den Mann wegen schweren Raubes schuldig.