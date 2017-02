Unbekannte Täter drangen in der Nacht von 14. auf 15. Februar auf ein durch Sperrgitter gesichertes Firmenareal in Gols (Bezirk Neusiedl/See) ein. Dort brachen sie den abgesperrten Tankdeckel eines abgestellten LKW-Zuges auf und zapften ca. 120 Liter Dieseltreibstoff aus dem Tank des LKWs ab. Der abgezapfte Dieseltreibstoff wurde mit mitgebrachten Leergebinde gefüllt und so abtransportiert.

Der entstandene Schaden kann zur Zeit noch nicht beziffert werden.