Güterzug erfasste Mann (68): tot! .

In Mönchhof (Bezirk Neusiedl/See) ist am späten Freitagnachmittag ein 68-jähriger Mann beim Überqueren der Bahngleise von einem Zug erfasst und getötet worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion Burgenland in der Nacht auf Samstag mit.