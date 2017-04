Die Leithagemeinde am Neusiedler See ist für ihre erlesenen Weine bekannt. Zwei Brüder haben sich nun zur Aufgabe gemacht, den Markt mit einer neuen Weinstilistik aufzumischen.

„Anliegen, schonend mit der Natur umzugehen“

Im Weingut Pasler wird der edle Rebensaft bereits seit Generationen gekeltert. Was Vater Franz einst von seinem Vater übernommen hat, wird der Nachwuchs ebenso einmal tun. Und dieser ist bereits mit Fleiß und Engagement dabei, in den Gewölben des hauseigenen Weinkellers an neuen Ideen zu tüfteln.

Vor zwei Jahren haben sich Johannes und Michael Pasler erstmals daran gewagt, sogenannte Lagen- und Naturweine („natural wines“) zu kreieren.

„Es ist uns ein Anliegen, schonend mit der Natur umzugehen. Was wir an Sorgfalt und liebevoller Handarbeit in die Natur investieren, bringt sie uns mit hochwertigen Weinen wieder“, erzählen die beiden Brüder.

Beste Bedingungen für edle Tropfen

Auf 1,5 Hektar haben sich die experimentierfreudigen Winzer ihr eigenes Reich geschaffen, um die Natur in die Flasche zu bringen. Mit natürlichem Kompost, wechselseitiger Begrünung sowie gezielter Laubarbeit sollen die edlen Trauben heranreifen. Nach der Ernte wird der Wein im Lager rund ein Jahr lang sich selbst überlassen, durch wöchentliche Verkostung kontinuierlich kontrolliert. Frisch, fruchtig, aber kräftig soll der produzierte Wein dann sein, bei der Sortenauswahl sind keine Grenzen gesetzt.

Seit November sind die ersten Exemplare auf dem Markt. „Unsere Weine können nicht nur ab Hof gekauft, sondern auch in den örtlichen Betrieben sowie dem Weinwerk in Neusiedl am See erworben werden“ erzählt Michael Pasler stolz. Die beiden Joiser haben Spaß an der herausfordernden Arbeit gefunden und scheuen nicht davor, Neues auszuprobieren. Der Weiterführung des Familienbetriebes dürfte damit nichts im Wege stehen.