Seewinkler Sonnengemüse blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Die Erzeugerorganisation erwartet bis zum Jahresende einen Umsatz von 19 Millionen Euro. Das ist ein Zuwachs von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr und bedeutet das zweitbeste Ergebnis seit 2008.

Rekorderträge und eine gute Qualität der Produkte waren das Ergebnis guter Witterungsbedingungen. Weder starke Regenfälle noch extrem lang anhaltende Hitzeperioden gefährdeten die Kulturen. Nach den extremen Witterungssituationen in den letzten Jahren lag das Wetter in der Gemüsesaison 2016 ganz auf der Seite der Gemüsebauern von Seewinkler Sonnengemüse. „Die erfolgreiche Erweiterung des Produktsortiments sowie die Flächenausweitungen bei den Paprika Spezialitäten hat sich mehr wie gelohnt“, so Geschäftsführer Josef Peck.

Innovatives im Angebot und in der Technik

Besonders erfreut ist man bei der Erzeugerorganisation, dass sich aus den zahlreichen Spezialitäten, die heuer testweise in Kleinmengen kultiviert wurden, interessante Neuheiten für die Gemüsesaison 2017 ergeben haben. So werden im kommenden Jahr verschiedenste Mini Gemüsearten und Rübensorten, Tomatenraritäten, aber auch Exoten wie Stachelgurken, Zuckermelonen und Süßkartoffeln aus dem Seewinkel in den Regalen des Lebensmittelhandels zu finden sein. Neue Anbauversuche für das kommende Jahr sind bereits in Planung.

Nicht nur neue Produkte sind für 2017 geplant. Neu ist auch, dass die Erzeugerorganisation den Strom für ihre Kühlanlagen ab der kommenden Saison selbst produzieren wird. Noch heuer wird am Standort in Wallern eine der größten Photovoltaikanlagen des Landes in Betrieb genommen. „Auch in diesem Bereich legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit“, so Peck.