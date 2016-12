Vor rund eineinhalb Jahren wurde das neue Feuerwehrhaus an der B50 fertiggestellt und an das Kommando unter Günter Weber übergeben (die BVZ berichtete), bei der Schlussabrechnung konnte man kürzlich ein Plus von 140.000 Euro verzeichnen.

Siedlungsgenossenschaft übernimmt Management

Da das alte Feuerwehrhaus im Ort den heutigen Anforderungen nicht länger entsprach und Platzmangel seit jeher an der Tagesordnung stand, wurde vor rund drei Jahren der Bau eines modernen und vor allem großflächigen Gebäudes beschlossen. 1,2 Millionen Euro waren ursprünglich für das neue Objekt veranschlagt, mit einer positiven Bilanz von mehr als zehn Prozent rechnete damals niemand.

„Da die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft an besagtem Standort zeitgleich Wohnblöcke errichtete und wir das Unternehmen als Bauträger sehr schätzen, haben wir uns entschieden, ihnen auch das Baumanagement hinsichtlich des geplanten Feuerwehrhauses zu übertragen“ erzählt Bürgermeister Leonhard Steinwandtner rückblickend.

Mit der Kooperation ersparte man sich eine zusätzliche Baustelle im Ort, die Experten nahmen das Projekt in die Hand. „Sie haben das nötige Know-How für die Abwicklung solcher Vorhaben und andere Konditionen, das hat uns wiederum zum Vorteil gereicht“ begründet Ortschef Steinwandtner den Entschluss.

Arbeitsgruppe gegründet

Zusätzlich wurde eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern des Gemeindevorstandes sowie der Feuerwehr, gegründet, um Unterstützung aus dem Ort zu bieten. Die Zusammenarbeit während der einjährigen Bauzeit verlief reibungslos, umso mehr freut man sich nun über die positive Schlussbilanz. „Ich möchte mich bei den Helfern sowie der OSG für den unermüdlichen Einsatz und ihr Engagement bedanken. Ohne ihre Mithilfe, wären wir heute nicht dort, wo wir sind“ betont Leonhard Steinwandtner abschließend.