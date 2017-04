Diebe brachen abgestelltes Segelboot auf .

Böse Überraschung für einen Bootsbesitzer in Jois (Bezirk Neusiedl am See): Unbekannte haben aus seinem in der Gemeinde abgestellten Segelboot vier Gel-Batterien, zwei Ladestationen und eine Werkzeugkiste mit Handwerkzeug gestohlen, teilte die Polizei mit. Die Schadenssumme ist nicht bekannt.