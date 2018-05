Die bekannte Schlagersängerin aus Jois Regina Engel hat ihren Ausgleich neben der Schlagermusik und der großen Bühne gefunden.

Sie absolviert in der Woche an drei Tagen als Coach, wenn es die Zeit zulässt gemeinsam mit ihrem Personal Trainer Mario Hammer, mindestens zehn smoveyEinheiten in Neusiedl am See.

„Durch das smovey-Training habe ich nicht nur viel mehr Energie auf der Bühne, ich fühle mich einfach sehr viel wohler. Es ist auch offensichtlich, dass sich meine Körperfestigkeit, Koordination und Kondition bei Auftritten erheblich verbessert hat“, schwärmt Engel über die Auswirkungen auf ihren Körper.

„smovey ist ein Kunstwort, zusammengesetzt aus swing, move und smile. Und genau diese Kombination, dieses Gefühl, hat mich damals, als ich im Gesundheitsresort Agathenhof in Kärnten auf Reha war, überzeugt. Im Freizeitangebot las ich über die Bewegungseinheit smoveyFit’n’Dance und dachte mir, ganz ohne Hintergedanken: ‚Das probier ich doch mal aus!‘ An diesem Tag tanzten wir das erste Mal gemeinsam. Es war der perfekte Tanz!“, schwelgte die Schlagersängerin in ihren Erinnerungen.

Smovey-Aquaeinheiten im Hallenbad Neusiedl

„smovey ist ein Fitness- und Sportgerät, bestehend aus einem Griffstück und einem gerillten Schlauch, in dem sich vier Kugeln als freie Masse bewegen. Dabei entsteht eine Schwingung, welche wir über die Handreflexzonen aufnehmen und in den ganzen Körper leiten“, klärt der Personal Trainer auf. Diese Schwingungen werden sehr rasch in die Tiefenmuskulatur aufgenommen, das habe man bei sonst keiner Sportart geboten. „Die Bereiche, die mit dem smovey abgedeckt werden, sind Muskulatur, Körperbalance, Koordination und Tiefenentspannung, die auch Symphonie der Schwingung genannt wird“, so der begeisterte smoveyTrainer.

„Sie ist nicht nur eine passionierte Sportlerin, sie hat bereits viele Ausbildungen in dem Bereich abgeschlossen und ist daher jetzt als smovey-Coach aktiv“, erzählt Hammer begeistert.

Die smovey-Aquaeinheiten mit dem Schlagerstar Regina Engel finden im Hallenbad in Neusiedl am See statt und die smovey-Walkingeinheiten werden in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Jois draußen in der Natur abgehalten. „Wir laden alle herzlich ein, mit uns gemeinsam zu trainieren und dabei viel Spaß zu haben“, zeigt sich die Schlagersängerin motiviert.

Es scheint so, als wäre die neue Trainingsmethode das derzeitige Erfolgsrezept der Schlagersängerin. „Der Auftritt mit Show-Einlage im „das Fritz“ am 27. Mai wird großartig“, sagt sie.