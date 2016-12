BVZ

Seit 2007 hat auch eine der kleinsten Gemeinden im Bezirk, Potzneusiedl, eine eigene Jugendfeuerwehrgruppe.

Über Mitgliedermangel kann die Gruppe, gemessen an der Einwohnerzahl, aber nicht klagen. Derzeit sind zwölf Jugendliche, vier Mädchen und acht Burschen, in Potzneusiedl als Jungflorianis aktiv.

Die Zukunft der Ortsfeuerwehr dürfte damit also gesichert sein. Betreut werden die Jugendlichen von den Feuerwehrfrauen Tina Gruber und Conny Spicka.

Praxis im Sommer, Theorie im Winter

Ein Mal pro Woche steht Jugendarbeit auf dem Programm. Bei der Einteilung der Lehreinheiten orientiert man sich in Potzneusiedl am Wetter: Während im Sommer Praxis am Programm steht, wird während der Wintermonate die Theorie vertieft.

Das theoretische Wissen wird dann beim Wissenstest unter Beweis gestellt, an dem die Potzneusiedler Feuerwehrjugend jedes Jahr teilnimmt.

Lustig. Spiel und Spaß darf bei der Potzneusiedler Feuerwehrjugend nicht zu kurz kommen. | BVZ

Die beiden Jugendbetreuerinnen unternehmen aber auch regelmäßig Ausflüge und spannende Aktivitäten mit ihren Schützlingen, denn der Spaß soll nicht zu kurz kommen. Badetage in der Frauenkirchener St. Martins Therme sind immer ein Highlight. Auch beim Tag der Sicherheit sind die jungen Potzneusiedler immer dabei und beim 24-Stunden-Tag können sie zeigen, was sie wirklich können.

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit gestaltet die Jugendgruppe zudem ein Adventfenster mit Punsch und Leckereien beim Feuerwehrhaus - so auch wieder am vergangenen Samstag.

Fleißig. Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit gestalten die Jungflorianis ein Adventfenster beim Feuerwehrhaus. Fotos: zVg/FF Potzneusiedl | zVg/FF Potzneusiedl

Um zu verdeutlichen, warum die jungen Potzneusiedler mit so viel Begeisterung bei der Feuerwehrjugend dabei sind, hat Kommandant Christian Mikula einige Zitate der Mitglieder für die BVZ gesammelt.

„Weil ich auf Action steh‘ und weil es toll ist, im Team zusammen zu arbeiten“, meint ein Jungfloriani etwa. „Weil ich Menschen helfen möchte und weil Feuerwehrfrauen genau so cool sind Feuerwehrwehrmänner“, ist eine junge Potzneusiedlerin überzeugt. Und ein Nachwuchs-Feuerwehrmann fasst die Aktivitäten der Jugendgruppe gekonnt zusammen: „Mehr Action gibt‘s nicht!“