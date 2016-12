Neue Wege beschreitet die Handelsschule Neusiedl am See: Um schulische Ausbildung mit der Praxis in einem international agierenden Unternehmen zusammenzubringen, wird eine Kooperation mit dem Designer Outlet Parndorf gestartet. Für den Anfang sind 20 Schüler dabei. „Unser Partner hat damit die Möglichkeit, bereits in die schulische Qualifizierung einzugreifen“, erklärt Direktorin Beata Sämann-Takacs.

Praxistage und Ferialpraktika

Vor allem in den Fächern Englisch und Salesmanagement wird der Unterricht verstärkt. Das Designer Outlet Parndorf erhält die Möglichkeit zur gezielten Akquisition von Schülern der Abschlussklassen, da das Unternehmen durch den Kooperationsprozess die Schüler besser kennenlernt.

Dazu wird es gezielte Vorträge „Karriere im Handel“ in den Abschlussklassen geben, wo das Outlet Center in die Schule kommt. Die HAS-Schüler absolvieren Praxistage im Outlet Center, ebenso stellt das Outlet Center Ferialpraxisstellen zur Verfügung.

Für Landeshauptmann Hans Niessl ist besonders wichtig, dass sich die Chancen der Absolventen auf einen Job erhöhen. Gerade das Outlet Center benötige laufend Mitarbeiter, so Niessl. Mit der Erweiterung im nächsten Jahr sollen zu den 1.500 noch weitere 300 Beschäftigte im Handel dazukommen. „Wir bieten die Chance auf eine Karriere im internationalen Einzelhandel. Es gibt schon einige Beispiele, die es vom Verkäufer zum Shopmanager geschafft haben. Gesucht werden auch Dekorateure oder Mitarbeiter für Logistik- und Warenmanagement“, betont Outlet Center-Manager Mario Schwann.

Begeistert zeigt sich auch Landesschulratspräsident Heinz Zitz: „Das Erstgespräch mit Outlet Center-Manager Maria Schwann war im Juni, wo wir festgestellt haben, dass es möglich ist, inhaltlich gut zu kooperieren. Nun starten wir bereits die Kooperation.“