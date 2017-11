Nach der heurigen Absage des Neusiedler Fasching durch die Katholische Jugend, kommt dieser mit neuem Konzept im nächsten Jahr wieder zurück.

Traditioneller Start, Anmeldung ab sofort möglich

„Die rechtlichen und organisatorischen Herausforderungen werden immer mehr, deshalb die Pause. Wir machen das alle ehrenamtlich und trotz der Arbeit soll alle noch Spaß dabei haben. Deshalb haben wir den bisherigen Umzugstag, den Sonntag und und die Faschingsparty am Dienstag kombiniert und veranstalten den Neusiedler Fasching jetzt am Samstag“, erklären Cornelia Stranz und Gerald Postl vom Kernteam. Konkret heißt das: Statt zwei Tagen findet der Neusiedler Fasching nur mehr an einem Tag statt. 2018 wird das am 10. Feber sein.

Gestartet wird mit dem traditionellen Kesselfleisch samt Frühschoppen mit den Neusiedler Winzern vor dem Rathaus bereits um zehn Uhr. Am Nachmittag (Start ist um 14 Uhr) werden die Faschingswägen und Fußgruppen beim Umzug von der Faschingsjury bewertet und anschließend gibt es eine Party mit Live-Musik bis in die Abendstunden (22 Uhr).

„Wir haben uns zusammengesetzt und das neue Konzept entwickelt, da wir für die Durchführung an die 40 ehrenamtliche Helfer haben und wir den Sonntag dann zum Wegräumen brauchen, denn die wenigsten können sich dafür freinehmen“, erkläre Stranz.

Die Teilnahme am Umzug mit einem Wagen oder als Fußgruppe steht allen Vereinen sowie Privatpersonen offen. Eine Anmeldung ist ab sofort unter office@neusiedlerfasching.com möglich. Unter allen bis 10. Jänner 2018 eingelangten Anmeldungen wird ein Gutschein im Wert von 100 Euro von Baustoffe Kolar verlost.