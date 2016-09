Die Beamten fanden im Wagen des Mannes Einbruchswerkzeug, Behälter für Treibstoff und einen Schlauch, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Verdächtige wurde angezeigt.

Am Sonntag hatte ein Unbekannter in Pama versucht, aus dem Tank eines Fahrzeugs Diesel abzusaugen. Er dürfte dabei jedoch gestört worden sein. Denn am Tatort war ein Gartenschlauch zurückgeblieben. Er glich jenem, der am Montag im Wagen des 37-Jährigen entdeckt wurde. Der Slowake bestritt, die ihm zur Last gelegte Tat begangen zu haben.