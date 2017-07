Alko-Lenker prallte gegen Mauer: schwer verletzt .

Ein alkoholisierter Lkw-Lenker aus NÖ (Bezirk Bruck) hat Sonntagfrüh einen Verkehrsunfall verursacht und ist dabei schwer verletzt worden. Der Mann war im Ortsgebiet von Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) mit seinem Fahrzeug frontal gegen eine Mauer geprallt, teilte die Polizei am Montag mit. Der 31-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.