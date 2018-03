Nachdem das etablierte Sommerfestival im vergangenen Jahr nach mehrjähriger Pause ins Schloss Kittsee zurückkehrte, wurden aufgrund einiger Zwischenfälle Gerüchte über das mögliche Aus der beliebten Veranstaltung laut. Nach monatelangem Bangen steht seit Kurzem fest: „Das Sommerfestival wird heuer wieder stattfinden.“

Intensive Gespräche. Intendant Rudolf Buchmann wird weiterhin das Kulturleben in Kittsee bereichern. | BVZ-Archiv

In dicken Lettern steht es schwarz auf weiß auf der dazugehörigen Internetplattform des Künstlersekretariats der Familie Buchmann. „Es freut mich Ihnen mitteilen zu dürfen, dass das Sommerfestival Kittsee durch die burgenländische Landesregierung, die Gemeinde Kittsee und vor allem die Kittseer Bevölkerung in der Entscheidung bestärkt wurde, auch in der Saison 2018 zu spielen“ berichtet Intendant Rudolf Buchmann.

Nachdem es bei der Aufführung der „Csardasfürstin“ im vergangenen Sommer zwischen dem Veranstalter und der Gemeinde zum Bruch kam und Rudolf Buchmann in Erwägung zog, die Zusammenarbeit zu beenden und sich künftig gänzlich aus Kittsee zurückzuziehen, wurden sämtliche Hebel in der Gemeinde in Bewegung gesetzt, um das endgültige Aus zu verhindern.

Gemeinschaftlicher Kampf um Buchmann

Ein Personenkomitee zum Erhalt des Festivals wurde gegründet und Neu-Bürgermeister Hannes Hornek trat in Kontakt mit dem enttäuschten Intendanten. Nach der Zusage der burgenländischen Landesregierung steht nun fest: Am 5. Juli wird im Schlosspark Premiere gefeiert. Gespielt wird „Die Hochzeit des Figaro“ von Wolfgang Amadeus Mozart unter der Regie von Dominik am Zenhoff-Söns. Als Dirigent konnte die Agentur erneut Jogi Hattori für sich gewinnen, welcher bereits im vergangenen Jahr das Publikum vor Ort in Begeisterung versetzte.

An drei Wochenenden wird das Areal vor dem Schloss wieder in eine zauberhafte Kulisse verwandelt, ein kulinarischer Park, welche für die Besucher auch sonntags zur Verfügung stehen wird , ist ebenso geplant.