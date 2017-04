Im Rahmen des traditionellen Marillenblütenwandertags vergangenen Sonntag fand im Schloss Kittsee die Wahl der Marillenkönigin statt. Sandra Buchta hält ab sofort das ehrwürdige Zepter in der Hand, die Nachfolgerin von Sandra Wuketits ist sich ihrer Funktion durchaus bewusst.

Rund 230 Wanderer waren am Sonntag gekommen, um dem Spektakel in der Grenzgemeinde beizuwohnen. Bei optimalen Wetterbedingungen wurde zunächst die zehn Kilometer lange Strecke zu Fuß oder per Kutschenfahrt absolviert.

Im Anschluss daran folgte die spannende Wahl. Drei junge Damen hatten sich um das Amt der Königin beworben, bei diversen Geschicklichkeitsspielen galt es die Beste von ihnen zu sein. Auch die Pilgerschar hatte bei der Wahl ein Wörtchen mitzureden und gab per Stimmzettel ihre Meinung kund.

Bereits achte Marillenkönigin

Sandra Buchta machte schließlich das Rennen und tritt als Sandra II. in die Fußstapfen von Sandra Wuketits. Die 18-Jährige wird in wenigen Monaten ihre Ausbildung zur diplomierten Kindergarten- und Hortpädagogin abschließen.

Erstmals ebenfalls gekürt wurden zwei Prinzessinnen, deren Amt künftig Sophie Müllner und Lisa Gehringer verkörpern werden.

Sandra ist die mittlerweile achte Marillenkönigin Kittsees. „Die Wahl war eine neue Erfahrung für mich. Ich freue mich schon auf die vielseitigen Aufgaben, die auf mich und die Prinzessinnen warten“ so Sandra II.