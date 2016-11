Was bisher Rockstars vorbehalten war, will nun kein geringerer als Weltstar Placido Domingo mit der Oper „Aida“erreichen: Er geht ab 2017 auf Tour und bringt Verdis Werk in die größten Fußballstadien der Welt und will damit ein Millionenpublikum begeistern. Mit dabei wird ein Podersdorfer sein: Bühnenbildner Manfred Waba.

Er baut für das Riesen-Spektakel mit 500 Statisten, Pferden auf der Bühne, 90 Musikern und 85 Ballett-Tänzern eine Mega-Bühne. An den Dimensionen orientiert man sich hier eher an den Rockgrößen der Welt wie den Rolling Stones oder AC/DC als den Festspielen im Burgenland. Die Bühne für die Stadion-Tour hat gigantische Maße und ist 60 Meter breit, 35 Meter tief und bis zu 28 Meter hoch.

Eines ist aber klar: Erst durch seine jahrelange Erfahrung mit der „kleineren“ Bühne in St. Margarethen hat sich Waba in der Opern-Welt seinen derzeitigen Ruf erarbeitet und Kontakte geknüpft, die im jetzt beim Sprung ins internationale Geschäft überaus hilfreich sind.