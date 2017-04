Der Stadt, ja sogar dem Bezirk fehlt ein großer Veranstaltungssaal, der mehr als 200 Personen fasst. Diese Erfahrung machten vor kurzem auch Gymnasium-Direktor Walter Roth und sein Organisationsteam für den jährlichen Schulball.

Traditionell fand dieser im Neusiedler Seerestaurant statt, so wie viele zahlreiche Veranstaltungen auch, wo mehr als 200 Gäste erwartet wurden. Weil sich aber der Pächter nach dem Verkauf des Seerestaurants mit den neuen Eigentümern nicht einig wurde, blieb dieses nach der Winterpause einfach zu. Die Zukunft ist derzeit ungewiss.

Nun stand das Gymnasium aber vor der Herausforderung eine geeignete Alternative zu finden. Nun wird also beim Karl-Wirt in Winden am See getanzt.

Vielleicht wird es ja bald eine zusätzliche Location für Bälle geben, denn bald soll „Das Fritz“ in Weiden öffnen, inklusive großem Veranstaltungssaal. Wobei, hier pfeifen es die Spatzen bereits von den Dächern, dass das Lokal noch vor Eröffnung für diese Saison bereits ausgebucht ist.