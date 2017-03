Derzeit tut sich am geplanten Standort des neuen Kinos in Parndorf noch gar nichts: Während an anderen Projekten im Bezirk, wie zum Beispiel dem Seerestaurant in Andau, bereits fleißig gebaut wird, gibt es auf dem Grundstück, wo das neue Kino einmal stehen soll, keine Spur von Bauarbeitern oder Baggern.

Das hat einen Grund: Der Baustart wird sich verzögern, denn derzeit bereitet man gerade einmal die Einreichung des Projekts bei den Behörden vor, heißt es (siehe Seite 24).

Derzeit rechnet man mit einer Verzögerung von zwei bis drei Monaten für das Bauvorhaben. Doch das Kino ist kein Einzelfall: Denn bei einem Projekt dieser Größe hat ein kleines Problem, oft eine große Auswirkung.

Die leidenschaftlichen Kinogeher und Jugendlichen, die das neue Kinocenter sicher auch als Treffpunkt nutzen werden, müssen sich nun bis Weihnachten gedulden, denn der Eröffnungstermin im Herbst ist damit nicht mehr einzuhalten. Dafür gibt es das neue Kino dann quasi als Geschenk unter dem Christbaum.