Für Schüler der vierten Schulstufe ist das Semesterzeugnis so etwas, wie das Ticket in die Zukunft. Die darin abgedruckten Noten entscheiden schließlich über die künftige Bildungseinrichtung. Bis 3. März lief in Neusiedl am See die Anmeldung für diese Schulen.

Der Andrang auf das Gymnasium war ungebrochen, auch heuer müssen Kinder abgelehnt werden. Fast noch größer ist allerdings der „Run“ auf die private NMS der Klosterschule. Mehr als ein Viertel der Interessenten wird heuer keinen Platz bekommen. Die Schule kann sich vor Anmeldungen kaum retten. Man könnte fast meinen, sie sei auf Jahre „ausgebucht“. Für das Schuljahr 2019/20 (!) gibt es bereits jetzt 110 Anmeldungen, nur 50 Plätze sind zu vergeben.

Wer diese bekommt, entscheidet der Schulleiter. Letztlich wird wohl der Zeitpunkt der Anmeldung ein wichtiges Kriterium sein. Das wissen auch Eltern und melden bereits Zweijährige an, damit ein Platz für 2026 gesichert ist. Amerikanische Verhältnisse in Neusiedl oder panische Eltern? Von beidem ein bisschen.