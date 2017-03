Wenn man in vier Wochen als Besucher des Surf Worldcups schließlich mit einem gekühlten Getränk im Liegestuhl am See sitzt und sich an der tollen Stimmung erfreut, oder im Nightpark die Nacht zum Tag macht, beim Event also alles so funktioniert, wie es sein soll, dann bedarf das einer monatelangen Vorarbeit.

Und das nicht nur für die Veranstalter und ihr Team, sondern auch für die Behörden. Allen voran die Bezirkshauptmannschaft, die genau darauf schaut, ob auch alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden.

Das bedeutet also jede Menge Arbeit auf beiden Seiten. Dabei darf man nicht vergessen: Der Surf Worldcup ist nach dem Nova Rock (mit insgesamt 150.000 Besuchern) das zweitgrößte Event im Bezirk.

Ab April wird dann sowohl im Seebad, als auch auf dem Partygelände mit dem Aufbau begonnen. Spätestens ab dann beginnt der Countdown für den Surf Worldcup: Wenn dann tausende Besucher auf den Partys feiern, können auch die Veranstalter aufatmen und die Korken knallen lassen.