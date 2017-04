Gerade in der Zeit, wo in allen Orten des Bezirks Frühjahrsputz gemacht wird und die Gemeindehotter von Müll befreit werden, muss sich Neusiedl am See kräftig über Müllsünder ärgern.

Auch in der Stadt fand am 1. April die jährliche Flurreinigungsaktion statt. Diese erfreut sich großer Beliebtheit, Jahr für Jahr werden es mehr Teilnehmer, die sich engagieren.

Umso mehr ärgert es, dass auf der Abfallsammelstelle Kalvarienberg unhaltbare Zustände herrschen – verursacht durch jene, die ihren Müll unbedingt loshaben wollen. Auch außerhalb der Öffnungszeiten der vom Umweltdienst Burgenland (UDB) geführten Sammelstelle.

Denn viele sehen es nicht ein, dass sie mit ihren alten Küchengeräten, Möbeln oder Bauschutt wieder kommen sollen und laden den Müll einfach vor dem Altstoffzentrum ab. Dass das aber illegal ist, scheint keine Rolle zu spielen.

Auch wenn es extrem scheint, dass man mit solch drastischen Maßnahmen jetzt schon Müllplätze kontrollieren muss: So scheint dies der einzige Weg zu sein, um diesen Missstand in den Griff zu bekommen.