Die Stadt ohne Neusiedler Fasching — bis zur Pause im heurigen Jahr konnte und wollte sich das keiner vorstellen. 2017 war die närrische Zeit eine andere: Ohne Umzug am Faschingssonntag und Faschingsfest auf dem Hauptplatz am Faschingsdienstag.

Im nächsten Jahr, also 2018, wagt die Katholische Jungschar, die den Neusiedler Fasching seit fast 30 Jahren organisiert nun einen Neustart. Die Pause wurde für ein neues Konzept genutzt. Das Ergebnis: Das närrische Treiben in der Stadt findet nun nicht mehr an zwei, sondern nur an einem Tag statt, und zwar am Samstag.

Ob das neue Konzept ankommt und die einjährige Pause Auswirkungen auf den Umzug 2018 hat, wird sich erst zeigen. Auch, ob sich trotz Semesterferienbeginn genug Gruppen und Vereine für den Umzug finden werden.

Fest steht: Am Samstag wird die Innenstadt durch den Umzug zusätzlich belebt, denn bis zu 3.500 Schaulustige waren Jahr für Jahr dabei. Geht die Rechnung mit dem neuen Konzept 2018 auf, dann ist der Neusiedler Fasching für die nächsten Jahre gesichert.