Ein für die Region einzigartiges Projekt wurde vor wenigen Tagen in der Akademie der Wirtschaft in Neusiedl am See präsentiert: Ab jetzt werden Handelsschule und das Designer Outlet Center in Parndorf eng kooperieren.

In der Ausbildungsstätte wird quasi der Mitarbeiter-Nachwuchs „designt“. Das heißt, das Outlet Center hat bereits in der Ausbildungsphase die Möglichkeit zukünftige Mitarbeiter kennenzulernen und auch auf die Lerninhalte Einfluss zu nehmen. Das erfolgt durch Gast-Vorträge an der Schule oder durch Praxistage im Outlet, wo sich verschiedene Markenfirmen beteiligen sollen.

Die Kooperation kommt gerade zur richtigen Zeit, denn vor Kurzem forderte LBL-Chef Manfred Kölly noch die Abschaffung der Handelsschule, da diese nur Arbeitslose produziere. „Karriere im Handel“ ist ein für die Region maßgeschneidertes Projekt und hat sicher Vorbildwirkung für viele Schulen, die sich immer mehr die Frage stellen müssen, welche Qualifikation sie vermitteln müssen, um ihre Absolventen fit für den Arbeitsmarkt zu machen.