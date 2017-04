Am vergangenen Spieltag hätte die Vorentscheidung im Aufstiegskampf der 2. Klasse Nord fallen können, wenn sich die beiden Favoriten aus Rust und Zurndorf durchgesetzt hätten. Während die Elf von Zoltan Fekete aus Zurndorf Großhöflein 2:0 besiegte und damit wohl die letzte Chance auf einen Aufstiegsplatz nahm, stellte der Dritte Zillingtal dem bis dahin ungeschlagenen Tabellenführer Rust ein Bein. Die Elf von Dieter Komanovits setzte sich einem dramatischen Spitzenspiel erst in Minute 93 mit 3:2 durch und zeigte damit ganz klar auf, dass man doch noch ein Wörtchen mitreden will, wenn es um den Aufstieg geht.

Die Ausgangslage ist nun verändert. Während sich nach der Hinrunde für viele lediglich die Meister-Frage zwischen Rust und Zurndorf stellte, muss man nun auch Momo Üzen und Co. zu den Kandidaten zählen. Klar: Rust und Zurndorf bleiben die Favoriten. Dazu genügt ein Blick auf die Tabelle. Rust hat bei einem Spiel mehr als die beiden Konkurrenten 38 Zähler, Zurndorf 36 und Zillingtal 33. Nach Verlustpunkten ist Zurndorf bereits Erster, muss aber noch sowohl gegen Rust und Zillingtal antreten – und zwar auswärts. Das restliche Frühjahr wird also ein heißer Tanz, was die Aufstiegsplätze betrifft. Der Druck liegt sicher bei Rust und Zurndorf. Zillingtal ist aber nun endgültig mehr als nur ein Geheimtipp.