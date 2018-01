Nach der Ankündigung Rudolf Buchmanns im vergangenen September (die BVZ berichtete) sich aus Kittsees Kulturleben zurückzuziehen, startete ein Personenkomitee aus 28 Personen eine Unterschriftenaktion für den Erhalt der, vom Künstlersekretariat initiierten Konzertreihe „Pannonisches Forum“ sowie dem etablierten „Sommerfestival“.

Hochgeschätzt. Die Veranstaltungen Rudolf Buchmanns sind aus Kittsee nicht mehr wegzudenken. | BVZ-Archiv

Das Ergebnis wurde kürzlich an Bürgermeister Hannes Hornek übergeben, nun sollen Zukunftsgespräche folgen.

„Rudolf Buchmann und seine langjährigen Tätigkeiten werden in Kittsee hochgeschätzt. Deshalb haben sich Personen aus Wirtschaft, Politik sowie des öffentlichen Lebens zusammengefunden, um sich für die weitere Zusammenarbeit stark zu machen“ offenbarte Mitinitiator Josef Leban kurz nach der Gründung.

In den vergangenen Wochen konnten die Kittseer ihre Unterstützung in Form einer Unterschrift kundtun, mit bereits 160 gesammelten ging man an den Start.

Offizielle Übergabe an den Ortschef

Bei der kürzlich stattgefundenen konstituierenden Gemeinderatssitzung wurde die Liste mit sage und schreibe 600 Unterschriften an Neo-Bürgermeister Hannes Hornek übergeben.

Franz Buchta, der im Namen des Komitees die Unterschriftenlisten übergab, bat die Gemeindeführung dabei eindringlich, die Unterschiften ernst zu nehmen, denn „die Bürger aus der Region haben sich dafür ausgesprochen, dass die Kultur im Schloss Kittsee auf professioneller Basis erhalten bleibt“ so Buchta.

„Ich hoffe, dass Bürgermeister Hornek und Familie Buchmann eine Lösung werden“ sagt Josef Leban. Auch Ortschef Hornek ist um die Zusammenarbeit bemüht: „Die Unterstützung aus Kittsee für Kittsee ist da.“