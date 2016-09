Polizisten stoppten das Fahrzeug des Trios in Kittsee (Bezirk Neusiedl am See) und fanden im Kofferraum die entwendete Baumaschine, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.

Die drei Männer aus der Slowakei wurden festgenommen. Die Staatsanwaltschaft ordnete ihre Einlieferung ins Gefängnis an.