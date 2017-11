„Seewiesen, Salzsteppen und Salzsümpfe sind europaweit einzigartige Lebensräume. Wir wollen diese Lebensräume erhalten und auch in ihrem Zustand verbessern“, so die zuständige Landesrätin Astrid Eisenkopf und Thomas Zechmeister von der Biologischen Station in Illmitz unisono.

| Birgit Böhm-Ritter