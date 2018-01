Die Parndorfer Bevölkerung muss sich dieser Tage auf längere Wartezeiten beim Arztbesuch einstellen. Daran ist aber nicht nur die anrollende Grippewelle schuld.

Die Ordination von Dr. Mihaela Colescu ist derzeit geschlossen, den Grund dafür kennt Bürgermeister Wolfgang Kovacs (LIPA): „Dr. Colescu, die sehr viele Patienten hatte, hat aus persönlichen Gründen mit Jahresende ihren Kassenvertrag zurückgelegt. Die Ordination bleibt bis April geschlossen, danach wird sie in reduzierter Form als Wahlärztin weiter praktizieren.“

Somit bleiben Parndorf noch zwei Kassenärztinnen: Dr. Etelka Wuketich-Dudas, die im Vorjahr eine neue Praxis eröffnet hat (die BVZ berichtete) und Dr. Loidl – die allerdings bald ihre Pension antreten wird.

„In den vergangenen Jahren haben wir verzweifelt um eine dritte Stelle gekämpft. Mit mehr als 5.000 Einwohnern ist der Bedarf dafür da, zudem gibt es in Neudorf keinen Arzt. Nachdem Dr. Colescu den Vertrag zurückgelegt hat, war jetzt seitens der Krankenkasse die Bereitschaft da, die Stelle nachzubesetzen“, schildert Ortschef Kovacs die Ausgangslage.

Noch kein Interessent gefunden

Jetzt gilt es, einen passenden Allgemeinmediziner für die freie Stelle zu finden. Auf eine erste Ausschreibung hat sich noch kein Interessent gemeldet, jetzt wurde die Position zum zweiten Mal ausgeschrieben. Der Bürgermeister zeigt sich aber zuversichtlich: „Wir kennen das Problem, am Land Ärzte zu finden. Ich bin aber durchaus optimistisch. Es ist kein Drama, wenn eine Stelle zwei oder drei Mal ausgeschrieben werden muss.“

Auch wo die neue Ordination untergebracht werden soll, ist im Moment nicht klar. Es war zwar geplant, eine Allgemeinmediziner-Praxis für Dr. Wuketich-Dudas im neuen Ärztezentrum am Walzwerk unterzubringen. Nachdem sie sich aber doch lieber eine eigene Praxis in der Nähe des Sportplatzes errichtet hat, wurden die Räumlichkeiten am Walzwerk zu Wohnungen umgebaut. „Das ist ein zeitlich unglücklicher Ablauf und gefällt mir gar nicht. Wenn wir das ein Jahr früher gewusst hätten, hätte man anders agieren können“, so der Ortschef. Laut Kovacs seien die drei kleineren Praxen im Gebäude bereits vergeben, unter anderem an einen Internisten und eine Physiotherapeutin.

Der Bürgermeister sichert interessierten Allgemeinmedizinern jedenfalls Unterstützung seitens der Gemeinde zu. Eine Räumlichkeit für eine neue Arztpraxis könnte möglicherweise auch im neuen OSG-Bau an der Neudorferstraße eingerichtet werden. Dessen Fertigstellung ist für Ende des Jahres geplant.