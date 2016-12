Parndorf hat einen seiner prominentesten und beliebtesten Bürger verloren.

Franz Ladich, landläufig unter seinem Spitznamen „Bimbo“ bekannt, ist am Samstagnachmittag plötzlich und unerwartet in seinem Haus verstorben. Erst wenige Tage zuvor hatte er seinen 61. Geburtstag gefeiert.

"Unheimlich viel Fleiß und ein ganz großes Herz"

Einer, der Franz Ladich seit Kindheitstagen gekannt hat, ist Parndorfs Bürgermeister Wolfgang Kovacs. Im BVZ-Gespräch erzählt der Ortschef: „Er hat es mit unheimlich viel Fleiß und einem ganz großen Herzen in der Gastronomie sehr weit gebracht, denn er hatte immer zur richtigen Zeit das richtige Gespür. In meiner Jugend sind die Leute in Scharen von Wien heruntergekommen, um seine Disco zu besuchen. Später ist es ihm mit dem Steak-House und dem Landhaus wieder gelungen, dass er ein Begriff war. Den Bimbo hat man einfach gekannt.“

Franz Ladichs Karriere beginnt in den Siebzigerjahren als Saison-Koch in Kitzbühel und in der Schweiz. Ab 1975 führt er für 30 Jahre die Disco „Come In“ in Parndorf. Nach dem überraschenden Tod des Vaters übernimmt er das Familienwirtshaus und eröffnet es 1997 als „Steak-House“ neu.

Später übernimmt er auch das „Landhaus“. Zuletzt beschäftigte er mehr als 30 Mitarbeiter.

Bruder und Nichte übernehmen die Lokale

Franz Ladich war Gastronom mit Leib und Seele. Es blieb keine Zeit, eine Familie zu gründen, er war nicht verheiratet und hinterlässt keine Kinder. Im BVZ-Interview anlässlich seiner 60er-Feier sagte „Bimbo“ im Juli 2015: „Das Geschäft hat immer gut funktioniert, aber dafür hat mein Privatleben gelitten“. Seine Gasthäuser werden nun sein Bruder, Gemeindekassier Rudolf Ladich, und Nichte Barbara übernehmen.

Am Freitag wird Franz Ladich am Parndorfer Friedhof im Familiengrab beigesetzt. Die Trauerfeier findet um 14 Uhr in der Leichenhalle statt. Für Bürgermeister Kovacs steht fest: „Der Bimbo wird in der Ortschaft fehlen.“