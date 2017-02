Im Zuge der Sitzung am 31. Jänner im Nationalpark-Informationszentrum in Illmitz haben die sieben Mitglieder des Vorstands der Nationalparkgesellschaft Landesrat Helmut Bieler – langjähriger stellvertretender Vorsitzender – einstimmig zu ihrem Vorsitzenden gewählt. Er folgt in dieser Funktion Paul Rittsteuer.

Dessen Sitz im Vorstand und den stellvertretenden Vorsitz übernimmt erstmals eine Vertreterin des Bundes, Andrea Moser aus dem Kabinett von Umweltminister Andrä Rupprechter, zuständig für den Bereich Wald, Wasser und Naturraum. Sie wird hier ebenso ihre Erfahrung einbringen wie ihre Stellvertreterin im Vorstand, Valerie Zacherl-Draxler, die im Ministerium die Abteilung Nationalparks und Natur- und Artenschutz leitet. Manfred Christ, international erfolgreicher Naturfilmer und Gestalter der beiden Universum-Dokumentationen über den Nationalpark Neusiedler See - Seewinkel, legt seine Funktion als stellvertretendes Vorstandsmitglied zurück.

Johannes Ehrenfeldner, bereits im Herbst vom Vorstand zum neuen Nationalpark-Direktor bestellt, wird als Nachfolger von Gründungsdirektor Kurt Kirchberger Anfang April seine Arbeit vor Ort aufnehmen.