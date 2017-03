In weniger als zwei Monaten steigt der Surf Worldcup in der Stadt. Zum ersten Mal in seiner Geschichte. Nun wurden einige Neuerungen bekannt:

Die Partyzone heißt jetzt Nightpark, wird sechs verschiedene Floors (Zelte), statt der bisherigen vier haben und mit dem „Good Life Club“ - ein regionales Highlight mit DJ TYO und der Crew von Toni’s Martinskeller. Außerdem wird auch der Club Privileg aus Parndorf am Partygelände mitmischen.

Festival-Campingplatz inklusive Caravan-Camping

Erstmals soll es auch einen Festival-Campingplatz inklusive Caravan-Camping direkt neben dem Nightpark geben. Der Parkplatz beim Partygelände ist kostenpflichtig (fünf Euro pro Fahrzeug bis zu zwei Kalendertagen), Das Aufschlagen von Zelten und Vordächern, das Bilden von Wagenburgen sowie die Aufstellung von Musikanlagen ist am Parkplatz (gilt als Verkehrsfläche) aus Sicherheitsgründen behördlich verboten. Für alle diejenigen, die zwischen Seebad und Nightpark pendeln wollen, wird ein Shuttle eingerichtet.

Derzeit laufen gerade die Verhandlungen über eine 120.000 Quadratmeter große Fläche für das Party-Areal mit der Wibug: „Heuer steht das Areal im Neusiedler Betriebsgebiet noch zur Verfügung“, bestätigt Bruno Kracher.

Partystimmung. Ausgelassen wird am Surf Worldcup gefeiert, das hat für zahlreiche Besucher schon Tradition. | BVZ

Auch im Bereich des Seebades sollen Parkflächen zur Verfügung gestellt werden, dieser ist gebührenfrei. Während des Events ist das Parken außerdem entlang der Seestraße im Bereich Hallenbad bis Strandbad links und rechts erlaubt.

Weiters werden Parkflächen im Bereich Hallenbad und Sportplatz seitens des Veranstalters geschaffen. Ein Bummelzug zwischen Strandbad und Hallenbad soll die Parkplatz-Situation am See entschärfen, dieser ist für einen Euro pro Person und Strecke nutzbar.

Unterhaltungsprogramm im Seebad

Auch zum Unterhaltungsprogramm im Seebad gibt es Neues: Der Musikerstammtisch Burgenland ist mit an Bord und organisiert mit dem jungen Grazer Musik-Unternehmen „LifeLovesYou“ das Seaside-Festival direkt am Strand. Ab dem frühen Nachmittag spielen Künstler wie Sebastian Edelhofer, MAx Schabl, die Gruppe „Snoir“ oder Mike Bench unplugged und sorgen für Stimmung. Gleich am ersten Tag, Freitag 28. April, geht es mit lokalen Größen so richtig los: Ab 19 Uhr stehen „Time Bänditz“ und „Vuisaitig“ auf der Bühne.

Sportlich gibt es sogar eine Weltpremiere: Zum allerersten Mal in der Windsurfing-Geschichte wird parallel zum üblichen Slalom-Bewerb ein offizieller Bewerb im „Foiling“ mit einem Preisgeld von 5.000 Euro durchgeführt.

Entwurf. So könnte der „Nightpark“ im Betriebsgebiet, also die Partyzone aussehen. Fest steht, es wird eine große Fläche für Camper geben, ebenso Parkplätze für die Partyhungrigen und einen Shuttledienst ins Seebad. Outlet Center und McDonalds sowie Merkur sind in der Nähe. | BVZ

Beim „Foiling“ ist am Ende der langen Finne ein zusätzlicher Querflügel unter dem Rumpf montiert, und sich so bei erhöhter Geschwindigkeit das komplette Surfboard aus dem Wasser heraushebt. Das wiederum führt zu einem verringerten Widerstand und einer erhöhten Geschwindigkeit. Der Vorteil: Schon bei geringem Wind (Windlimit 10 km/h) können bei diesem Bewerb Wettkämpfe stattfinden.