Wie die "Kronen Zeitung" in ihrer Sonntagsausgabe berichtete, wollte die Schülerin mit einer Freundin trotz Rotlicht und Pfeifsignal die Gleise überqueren und stolperte dabei. Das Mädchen wurde leicht am Knie verletzt, teilte ein Polizeisprecher auf Nachfrage der APA mit.

Der Vorfall habe sich bereits am Mittwoch beim Bahnhof Neusiedl am See-Bad in der Nähe einiger Schulen ereignet, hieß es heute, Sonntag, von der Exekutive. Nachdem das Mädchen aus dem Bezirk Neusiedl am See gestolpert sei, habe es sich rechtzeitig aufrappeln können. Der Lokführer hatte noch eine Schnellbremsung eingeleitet. Nach der Erstversorgung wurde die 13-Jährige mit der Rettung in die Unfallambulanz nach Frauenkirchen gebracht und konnte bald darauf in häusliche Pflege entlassen werden.