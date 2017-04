Schon die Ankunft des Storchenpaares war heuer laut Simon Job, Chef von Mag. Jobs Kreisapotheke, etwas Besonderes: „Normalerweise kommt immer das Männchen zuerst, dieses Jahr sind sie zu zweit im Nest gelandet.“

Der männliche Storch macht üblicherweise das Nest für seine weibliche Begleitung erst wohnlich, bevor man es als Pärchen bezieht.

Rund 10.000 Kilometer legen die Störche in zwei Monaten zurück, wenn sie von Zentralafrika wieder zu ihrem Brutort nach Neusiedl am See zurückkehren.

1931 kamen die ersten nach Neusiedl

Über die Bildschirme in der Apotheke kann man den Störchen zuschauen, im Sommer soll laut Simon Job auch wieder die WebCam in Betrieb gehen: „Die Störche sind das Wahrzeichen der Kreisapotheke, bei uns finden sich, in der Storchensaison, viele Besucher ein, nur um die Störche zu sehen.“

Voriges Jahr gab es vierfachen Nachwuchs im Nest, zwischen zwei und vier Eier werden pro Jahr abgelegt, die Brutdauer beträgt durchschnittlich 32 Tage. Die Namen erhalten die Jungen traditionell am Tag des Schlüpfens nach dem Kalender, egal ob weiblich oder männlich. Im Vorjahr wurden die vier Jungen Gangolf, Pankratius, Servatius und Sophie getauft.

Am 3. April 1931 kamen die ersten Störche nach Neusiedl. Sie bauten ihren Horst auf dem Kamin des Vorgängerhauses der heutigen Volksbank. Als dieses im Jahr 1957 abgerissen wurde, transferierte man den ganzen Kaminaufsatz mit dem Nest auf das Dach des Gebäudes von Zahnarztes Andreas Leiner (damals Raika).

1982 wurde auf dem Kamin der Kreisapotheke ein neues Storchennest errichtet. Das alte war inzwischen aus Altersschwäche zerfallen und so bezogen unsere Störche 1983 ihr neues Eigenheim.

Der Neusiedler Horst war jedes Jahr bewohnt und nur einmal ohne Nachkommen.