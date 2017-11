Die in der Stichwahl am 29. Oktober zur Bürgermeisterin von Neusiedl am See gewählte Elisabeth Böhm (SPÖ) wurde in der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See von Bezirkshauptfrau Birgit Lentsch angelobt.

In Anwesenheit von Landeshauptmann Hans Niessl, Nationalrat Erwin Preiner sowie Vertretern der Stadtverwaltung und Familienangehörigen leistete Böhm ihren Amtseid auf die Republik Österreich.