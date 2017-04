Nun steht es fest: Am Parteivorstand am Ostermontag wurden die Weichen für die Zukunft in der Stadt-ÖVP gestellt, die Entscheidung für Thomas Halbritter als Bürgermeister-Kandidat für die nächsten Gemeinderatswahlen im Herbst fiel einstimmig. Das sieht dieser als Signal: „Wir wollen neu durchstarten, mit frischen Ideen und viel Elan.“

Halbritter möchte neue Wege gehen

Nach 20 Jahren zieht sich Bürgermeister Kurt Lentsch (ÖVP) aus der Gemeindepolitik zurück, als dessen Nachfolger möchte Halbritter neue Wege gehen, wie er erklärt: „Wir brauchen eine andere Politik in Neusiedl. Es gibt eine sehr große Unzufriedenheit, sehr viel Gegeneinander. Ich kann den Unmut verstehen und will das ändern. Das Vertrauen wiederzugewinnen hat für mich oberste Priorität.“

Wichtigster Partner dabei sind laut Halbritter die Neusiedler selbst, denn er will kein fertiges Programm präsentieren, sondern dieses mit den Bürgern erarbeiten: „In den nächsten Wochen möchte ich sehr viel Kontakt zu den Neusiedlern suchen. Wir müssen offener informieren und die Leute besser einbinden, gemeinsam diskutieren und auch Zuhören.“

„In der Stadt-ÖVP trauen mir alle zu, dass ich das schaffe."

Ziel sei es natürlich, den Bürgermeister zu stellen, wie er betont: „In der Stadt-ÖVP trauen mir alle zu, dass ich das schaffe. Es wird spannend, ich freue mich auf die nächsten Monate.“ Die Entscheidung als Bürgermeister-Kandidat anzutreten, hat er zuhause abgesprochen: „Meine Familie steht hinter mir.“

Damit hat die Stadt-ÖVP als erste Partei Neusiedls ihren Spitzenkandidaten bekannt gegeben. Bei Grüne und FPÖ hält man sich zu diesem Thema noch bedeckt, sollte es bei der SPÖ zu keiner Überraschung kommen, so wird erwartet, dass Vizebürgermeisterin Elisabeth Böhm wieder als Bürgermeister-Kandidatin antritt.