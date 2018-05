„Mit 66 Jahren, da fängt das Leben an“, hat Udo Jürgens einmal in einem Lied verkündet.

So etwas Ähnliches dürfte sich Christa Bidermann auch gedacht haben, als sie sich mit 65, und damit längst im Pensionsalter, als Feinkost-Mitarbeiterin in einem Neusiedler Supermarkt beworben hat.

Mittlerweile steht die gebürtige Wienerin seit drei Jahren für 20 Stunden die Woche hinter der Feinkost-Theke in der Neusiedler Filiale einer großen Lebensmittelmarktkette (der Name darf aus markenrechtlichen Gründen nicht genannt werden, Anm.).

„Mit den Leuten Schmäh führen macht mir Spaß“

Bei der Kundschaft ist sie hier längst für ihre kompetente Beratung bekannt, die meistens auch mit einer ordentlichen Dosis Humor gewürzt ist: „Am meisten Spaß an der Arbeit macht mir das Schmäh führen mit den Leuten“, schmunzelt die Feinkost-Expertin.

Doch warum tut sie sich das an? Der BVZ hat Christa Biedermann die Antwort auf diese Frage verraten: „Ich bin an diesen Punkt gekommen, weil ich einfach noch nicht zuhause bleiben und aufs Sterben warten will. Mir ist es lieber, 20 Stunden im Markt zu sein. Da geht’s mir gut, da habe ich Action und liebe Kollegen, kann mich mit Leuten unterhalten und danach gehe ich wieder nach Hause und bin zufrieden. Und Geld verdiene ich dabei auch noch!“

Daraus, dass ihre späte Berufswahl auch finanzielle Gründe hat, macht Christa Biedermann kein Geheimnis: „Obwohl ich nie arbeitslos war und mein ganzes Leben gearbeitet habe, ist meine Pension nicht so hoch. Ich habe 20 Jahre im Gastgewerbe gearbeitet, war auch im Verkauf und in der Versicherungsbranche. Aber großteils war ich nur in Teilzeit angemeldet. Das macht sich in der Pension bemerkbar.“ Um sich ihre Pension aufzubessern, hat sich Christa Biedermann also beim Supermarkt in Neusiedl am See beworben, nachdem sie zuvor schon für ein Jahr in einem ähnlichen Markt in Hainburg gearbeitet hatte – und wurde dank ihrer großen Motivation sofort aufgenommen.

Fitness-Geheimnis? „Bin ein Couch-Potato!“

Kein Wunder, ist sie mit ihren 68 Jahren überaus vital und kann den Anforderungen, die der Job mit sich bringt, bestens gerecht werden. Über die Frage, wie sie sich fit hält, kann sie aber überraschenderweise nur lachen: „Ich bin ein Couch-Potato! Ich habe überhaupt keine sportlichen Hobbies.“

Wie lange sie das noch machen will? „Solange ich kann, solange man mich will und lässt, werde ich hierbleiben“, sagt sie.

Frei nach Udo Jürgens also: „Mit 68 ist noch lange nicht Schluss!“