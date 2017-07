Unter dem Motto „Einkaufen & Genuss“ findet am Freitag, dem 14. Juli das Event „Neusiedl am See in Weiß“statt. Veranstalter ist der Neusiedler Tourismusverband, organisiert wird die Veranstaltung von Unternehmer Mario Giefing. Die Geschäfte entlang der Hauptstraße sollen, wie bei einer „Langen Nacht“ bis 21 Uhr offen haben, außerdem soll auch die Gastronomie wie das Largo, das Carpe Diem oder Naglreiter dabei sein.

"Partyzone" sorgt für Stimmung

„Wir wollten es touristischer angehen und auch den Urlaubsgästen etwas bieten und es künftig vielleicht einmal zu einem Zwei-Tages-Fest ausbauen. Es kostet die teilnehmenden Betriebe nichts und wir geben nur den Rahmen vor“, schildert der Neusiedler seine Pläne.

Rund um den Hauptplatz und das Rathaus soll eine „Partyzone“ entstehen, wo ein DJ für gute Musik und Stimmung sorgt, Loungemöbel und eine Tanzfläche zum Verweilen einladen. Außerdem wird das ehemalige Rathausstüberl, jetzt Carpe Diem grillen und Getränke ausschenken. Ein Foodtruck wir ebenfalls für die Verköstigung sorgen.

„Neusiedl in Tracht“ im Herbst

„Wir wollen die Neusiedler auf den Geschmack bringen. Mein Ziel ist, dass 40 bis 50 Geschäfte mitmachen“, sagt Giefing. Sein Wunsch für die Zukunft: „Alles ist Weiß und macht mit, das wäre toll. Mir ist aber klar, dass das Ganze erst mit den Jahren wachsen muss.“ In weiterer Folge ist auch das Event „Neusiedl in Tracht“ im Herbst geplant.

Um 16 Uhr geht es mit der Musik los, bis 22 Uhr. Danach soll es in den Neusiedler Lokalen weitergehen.