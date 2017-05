Eine erste Bilanz haben die Veranstalter nach Ende des diesjährigen Surf Worldcups am neuen Standort in Neusiedl am See gezogen. Das Event sei "unter den Erwartungen geblieben", meinte Mike Piechura von der Veranstalterfirma KGP Events am Montag. Grund dafür sei das Wetter mit Regen und niedrigen Temperaturen gewesen. Die Rückmeldungen seien aber durchwegs positiv.

Bei den Aufbauarbeiten für die Veranstaltung hätte man mit einem "Wintereinbruch" zu kämpfen gehabt. Lediglich der vergangene Samstag sei ein "Tag, wie wir uns das erwartet haben" gewesen. An diesem Tag sei das Gelände "vor Menschen übergegangen", so der Veranstalter. Besucherzahlen waren vorerst keine bekannt.

Positiv sieht Piechura, dass das von manchen befürchtete Verkehrschaos ausgeblieben sei. Zudem habe es sowohl vonseiten der Partner als auch der Neusiedler Bevölkerung positive Rückmeldungen gegeben. Die ÖBB sei etwa das erste Mal mit an Bord und "absolut begeistert" gewesen. Die Region hätte auf jeden Fall profitiert. So wären allein in Neusiedl die Unterkünfte in kürzester Zeit ausgebucht gewesen.

Den alten Standort Podersdorf mit dem neuen zu vergleichen, bedeute "Birnen mit Äpfel" zu vergleichen, erklärte Piechura: "Wenn das Wetter nicht hinhaut, ist da wie dort nichts los." Außerdem habe es am vergangenen Samstag wieder ganz anders ausgesehen. Ob die Veranstaltung in Neusiedl bleibt, werde sich erst zeigen. Man werde sich diesbezüglich mit den Verantwortlichen zusammensetzen.