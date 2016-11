Direkt am Wasser. In unmittelbarer Nähe zum Hallenbad soll die Wiese nun neuer Standort für die Trampolinanlage samt Kiosk von Alfred Angerbauer werden. Klappt alles wie geplant, will der Neusiedler bereits zu Ostern hier durchstarten. Weil er einiges investieren möchte, hofft er auf einen mehrjährigen Vertrag.

| BVZ