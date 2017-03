Rumpelpiste ade, heißt es nun endgültig in der Karwoche: Für die Neusiedler und alle Autofahrer, die durch die Stadt müssen, eine Erleichterung, denn über den Zustand der Hauptstraße wegen der ausgebesserten Abschnitte aufgrund von Grabungsarbeiten regen sich seit Monaten viele auf.

Linienbusse in Streckenführung eingebunden

Seit der Verhandlung Mitte März auf der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See steht fest: Die Hauptstraße zwischen BH-Kreuzung und Seestraße wird in der Karwoche neu asphaltiert. Eigentlich sollte das bereits im vorigen Spätherbst passieren (die BVZ berichtete), doch das hat im Vorjahr wegen Frost nicht mehr geklappt, die Arbeiten konnten wegen der tiefen Temperaturen nicht mehr durchgeführt werden.

Nun wird es in der Karwoche soweit sein: „Die Fräsarbeiten finden im Zeitraum zwischen 10. bis 13. April unter Einrichtung einer Fahrbahnsperre statt, wobei voraussichtlich in eingeschränktem Maße Zustelldienste noch möglich sein werden“, informiert Bezirkshauptfrau Birgit Lentsch.

Während der Asphaltierungsarbeiten vom 13. bis 14. April wird laut Lentsch sogar eine Totalsperre geben.

Während der gesamten Karwoche wird es deshalb eine Umleitung geben: Diese erfolgt in über den Gartenweg (in Fahrtrichtung Weiden am See) sowie über die Friedhofgasse/Kellergasse (in Fahrtrichtung Wien und Eisenstadt) jeweils im Einbahnsystem analog zur Verkehrsführung während des jährlichen Stadtfestes, wobei auch die Linienbusse in diese Streckenführung eingebunden sein werden. Laut Baudirektor Wolfgang Heckenast wird eine Strecke von 1,3 Kilometer asphaltiert: „Die Baukosten hiefür belaufen sich auf 70.000 Euro.“