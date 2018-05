Das Budgetloch in den vergangenen Jahren hat in der Stadt sichtbare Spuren hinterlassen - und zwar an den Neusiedler Denkmälern, die mehr und mehr verfallen. Für die Renovierung von Denkmälern war und ist aufgrund des Sparkurses kein Geld im Finanzhaushalt der Bezirkshauptstadt übrig.

Böhm: "Lediglich 500 Euro veranschlagt"

Auch 2018 steht Denkmalpflege ganz und gar nicht weit oben in der Stadtagenda. „Dafür sind lediglich 500 Euro im Budget veranschlagt“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Böhm und weiß, dass diese Summe nicht einmal den sprichwörtlichen Tropfen auf den heißen Stein ausmachen kann. Andere Projekte, wie etwa ein vierter Kindergarten, seien jedoch weitaus wichtiger für die Stadtentwicklung. Ein Aushängeschild für Neusiedl am See seien die verfallenen Marterl und Denkmäler aber nicht.

Darauf weist auch Sepp Gmasz, Obmann des Vereines für die Erforschung der Stadtgeschichte, hin. In sehr schlechtem Zustand sei etwa das Kriegerdenkmal beim Nyikospark oder das im Volksmund als „Pestsäule“ bezeichnete Denkmal in der Goldberggasse: Einer der Heiligen hat keinen Kopf mehr, wie auch die Heilige Rosalia der Dreifaltigkeitssäule am Hauptplatz. Ebenfalls heruntergekommen präsentiert sich die Johanneskapelle (siehe Bild oben) in der Eisenstädterstraße.

„Die äußeren Steinarbeiten zerbröseln und die Inschrift ist verblasst“, beschreibt Gmasz den derzeitigen Zustand der 1599 erbauten Kapelle. Dabei gäbe es rund um Erna Fischbach und Roswitha Koppitsch einen Personenkreis, der sich dem mehr als 400 Jahre alten Bauwerk schon einmal annehmen wollte. „Ein Teil des Erlöses aus unseren Eisenstädterstraßen-Festen haben wir als Zuschuss für eine etwaige Renovierung beiseitegelegt“, erzählt Fischbach. Das Geld warte seither auf seine Bestimmung. Die Feste gäbe es schon seit mehreren Jahren nicht mehr.

Private Initiativen trugen Früchte

Private Initiativen haben in den vergangenen Jahren aber auch Früchte getragen. Die Florianisäule bei der Apotheke wurde auf Initiative von Herta Häussler-Alexander 2015 renoviert, die Kreuzwegstationen am Kalvarienberg wiederum glänzen aufgrund des Einsatzes des „Vereines der Freunde des Kalvarienberges“ in neuem Kleid.

Der Kalvarienberg (siehe Bild unten) ist es auch, der neben seinem denkmalgeschützten Kreuzweg nun selbst einen besonderen Schutz erhält. Er wird in den Rang eines Naturdenkmals gehoben. „Der Kalvarienberg beherbergt rund 40 sehr seltene und geschützte Pflanzenarten, die teilweise nur an zwei, drei weiteren Standorten in Europa vorkommen“, weiß Obmann Franz Renghofer. „Mit der Verleihung der Plakette zum Naturdenkmal erhält der Kalvarienberg in Neusiedl endlich diese Wertschätzung, die ihm schon lange gebührt.“