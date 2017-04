Die Neuasphaltierung der Hauptstraße hat auch Auswirkungen auf den Verkehr: Denn den Mehrzweckstreifen für Radfahrer wird es in diesem Bereich nicht mehr geben. Der Mehrzweckstreifen stand seit seiner Schaffung immer unter Kritik, da er einerseits Radfahrern eine gewisse Sicherheit gab, diese Sicherheit jedoch durch das Öffnen der Autotüren ganz und gar nicht gegeben war.

Mindestbreiten nicht gegeben

Aufgrund einer Gesetzesänderung ist die Markierung des Mehrzweckstreifens nicht mehr möglich, da die erforderlichen Mindestbreiten von 1,75 Meter nicht gegeben sind. „Die Radfahrer fahren auf der Fahrbahn normal im Verkehr mit. Das ist natürlich ein Verlust an Platz für die Radler, aber ein Gewinn für deren Sicherheit“, meint Stadtrat Thomas Halbritter (ÖVP).

Die Grünen haben mit der Entfernung des Mehrzweckstreifens kein Problem, da dieser aufgrund der beengten Platzverhältnisse keine Vorteile brachte: „Ein viel zu schmaler, ständig verparkter Mehrzweckstreifen auf einer viel befahrenen Durchzugsstraße bringt nichts- abgesehen von einem trügerischen Sicherheitsgefühl. Auch den Autofahrern wird durch einen Mehrzwecktreifen suggeriert, dass trotz fehlendem Platz ein Überholen bei Gegenverkehr und ohne Sicherheitsabstand möglich sei, was regelmäßig zu gefährlichen Situationen geführt hat“, meint Grüne-Gemeinderätin Alexandra Fischbach.

Unternehmer klagen über Umsatzeinbußen

Mit dem Ende der Asphaltierungsarbeiten der Neusiedler Hauptstraße und der Aufhebung der Sperre atmen Neusiedls Betriebe spürbar auf. Denn während der Karwoche, wo die Arbeiten stattfanden, war die Stadt wie ausgestorben. Wirtschaftsbund-Stadtgruppenobmann Günter Kolar erklärt:

„Die Leute haben Neusiedl am See komplett gemieden.“ Kaum ein Kunde kam in die Geschäfte, um Ostereinkäufe zu erledigen, bestätigt auch Unternehmerin Emma Hitzinger: „Zu Ostern ist bei uns in der Parfümerie und beim Friseur sonst immer das meiste Geschäft. Ich habe die Wahl des Zeitpunkts für die Asphaltierungsarbeiten nicht verstanden. Für uns war das ein gewaltiger Verlust.“

Gastronom Jörg Gebauer spricht sogar von einer „absoluten Frechheit, die mich mehrere tausend Euro gekostet hat.“ Er habe dann während der Arbeiten zugesperrt und fühlte sich allein gelassen: „Keiner interessiert sich für die Gewerbetreibenden, hat versucht etwas dagegen zu machen, das war wirtschaftlich einfach nicht vertretbar, da hätte es sicher andere Möglichkeiten gegeben.“