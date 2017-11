Nun steht fest: Die derzeitige Administratorin der Wirtschafts- und Tourismusschulen wird nach dem Antritt des Ruhestands der bisherigen Direktorin Ruth Ankerl ab 1. Jänner 2018 mit der Leitung der Schule betraut. Das bestätigte Landesschulratspräsident Heinz Zitz gegenüber der BVZ.

Das ist notwendig, denn Ankerl verlässt die Schule im Dezember, wer ihr offiziell als Direktorin nachfolgt, wird laut Zitz erst durch eine offizielle Ausschreibung ermittelt. Diese wird durch das Bildungsministerium abgewickelt, deshalb könne man derzeit auch nicht abschätzen, wie lange der Bewerbungsprozess dauern werde. Zuletzt habe man aber in Pinkafeld zwei Jahre gewartet, so Zitz. Beim Pannoneum gehe er aber davon aus, dass es mit Beginn des nächsten Schuljahres, also mit September, eine Entscheidung geben werde.

Von der Entscheidung des Landeschulrates, Alexandra Laminger, seit 1997 als Lehrerin an der Schule und seit 2005 Administratorin, mit der vorübergehenden Leitung zu betrauen, zeigt man sich im Pannoneum erfreut.