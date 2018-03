„Es wird ein außergewöhnlicher Treffpunkt, der zum Verweilen einlädt in einem Ambiente mit Stil und Flair, kurz: ein Cafe mit exklusiven Zutaten.“ Michaela Tittler eröffnet Anfang April in Neusiedl am See ein Lokal mit einem innovativen Konzept. Neben Kaffee und Mehlspeisen werden hier (unter anderem) auch Mode, Möbel, Schmuck und Dekoartikel angeboten.

Die BVZ sprach mit Michaela Tittler über ihre außergewöhnliche Geschäftsidee: „Ich führe seit zwei Jahren mein Café Chic Antique und Dekoladen in Eisenstadt, diese Kombination funktioniert sehr gut.

Tittler erweitert ihr bewährtes Konzept um Mode

Da ich fast 15 Jahre lang in der Modebranche tätig war, ist mir auch die Mode eine Herzensangelegenheit. Deshalb möchte ich mein bewährtes Konzept nun um Mode erweitern. Ich freue mich, das perfekte Objekt für mein Geschäftskonzept in Neusiedl gefunden zu haben. Fündig wurde Michaela Tittler in einem Lokal in der Unteren Hauptstraße 76, wo bis vor einigen Monaten die Pizzeria „DaCapo“ untergebracht war.

Ab April wird dieses Kaffeehaus nicht nur kulinarische Feinheiten offerieren, sondern auch eine „Melange“ von ausgesuchten Artikeln aus den Bereichen Mode, Dekoration, Schmuck und vieles mehr anbieten. Die Einrichtung wird von Michaela Tittlers Faible für antike Möbel und Kalkfarben geprägt sein. Und auch ihre Wohnberatungen und Kalkfarben-Workshops können vor Ort gebucht werden.