„School of Walk“ heißt die von den Tour-Organisator Michael Oberhauser und dem Landesschulrat ins Leben gerufene Aktion, die sich an Schüler ab zehn Jahren richtet. Gestartet wird am 26. Jänner um 10.30 Uhr vor dem Neusiedler Pannoneum, absolviert werden soll die Strecke bis nach Oggau (25 Kilometer).

„Das Land unterstützt das Projekt über das Sport- und Jugendreferat finanziell. Außerdem ist es eine super Idee, Jugendliche dafür zu motivieren. Man muss Geist und Körper im Griff haben, sonst schafft man das nicht“, erklärt Bildungsdirektor Heinz Zitz, der selbst bereits dreimal an der Tour teilgenommen hat.

Informiert. In der Neusiedler Sport-NMS gab es Tipps zur richtigen Kleidung und Verpflegung, die Schüler und Direktor Nikolaus Dinhof fiebern dem Event am 26. Jänner bereits entgegen. | BVZ

In Begleitung ihrer Lehrer machen an die 131 Schüler aus dem Bezirk an „School of Walk“ mit. „Es sind sogar Schulen aus Niederösterreich und Wien dabei. Wandern und Gehen ist eine positive Bewegungsart, die 25 Kilometer sind für die Jugendlichen schaffbar“, ist Zitz überzeugt.

Versorgung und Busse sind organisiert, vor dem Start gibt es ein Frühstück. Nikolaus Dinhof, Direktor der Neusiedler Mittelschule, marschiert selbst mit und zeigt sich begeistert: „Unsere Schüler sind mit Spaß dabei, die Stimmung ist gut. Die Vorbereitung erfolgt im Rahmen des Sportunterrichts. Wir schauen auch, dass wir den Kindern Infos über geeignete Kleidung und Verpflegung beibringen.“

Auch in der Akademie der Wirtschaft wird fleißig trainiert: „Die Schüler organisieren sich die Vorbereitung selbst, das ist komplett freiwillig“, ist Direktorin Beata Sämann-Takacs stolz.