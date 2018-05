Der Surf Worldcup 2018 ist für die Veranstalter äußerst erfolgreich verlaufen. Mit rund 75.000 Besuchern an fünf Tagen hat sich der Standort Neusiedl am See für das Großevent bewährt.

Auch die Einsatzkräfte ziehen eine positive Bilanz über die Veranstaltung. Der Samariterbund ist bereits seit 15 Jahren für den Sanitätsdienst am Surf Worldcup zuständig und war auch heuer mit 45 Sanitätern sowie drei Notärzten im Einsatz.

Landesrettungskommandant Daniel Unger spricht gegenüber der BVZ von einer angenehmen Veranstaltung: „Trotz der vielen Besucher war es insgesamt für uns sehr ruhig und das neue Geländekonzept hat sich sehr gut bewährt. Wir hatten 76 Patientenversorgungen, wobei es sich großteils um Sportverletzungen gehandelt hat. Acht Personen wurden zur Abklärung ins Spital transportiert.“

29 alkoholisierte Lenker angehalten

Die Polizei führte an allen Veranstaltungstagen Verkehrskontrollen durch und zieht ebenfalls ein überwiegend positives Resümee. Von mehr als 1.000 angehaltenen Lenkern waren 29 alkoholisiert und zwölf durch Drogen beeinträchtigt. Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden 98 Anzeigen erstattet.

Zwei Vorfälle trüben die positive Event-Bilanz. In den frühen Morgenstunden von Freitag auf Samstag wurde eine 19-jährige Niederösterreicherin von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Der alkoholisierte 21-jährige Unfalllenker wurde kurze Zeit später, nachdem er Fahrerflucht begangen hatte, von der Polizei gefasst.

Zeugen gesucht

Der zweite tragische Vorfall hat sich gegen vier Uhr früh am Sonntag zugetragen. Nach einem lautstarken Streit zwischen zwei Männern entdeckte ein Paar einen 28-Jährigen, der bewusstlos im Wassergraben neben der Seestraße lag. Die Frau und ihr Begleiter zogen den Schwerverletzten aus dem Graben und verständigten die Rettung.

Bei dem 28-Jährigen wurden im Krankenhaus eine Gehirnblutung, eine Schädelprellung, ein Hämatom und eine Rissquetschwunde diagnostiziert. Der Mann aus Kirgisistan mit Wohnsitz in Wien-Simmering hat laut Polizeiauskunft keine Erinnerung an die Auseinandersetzung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neusiedl am See zu melden 059 133 1130.