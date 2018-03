Der Surf Worldcup steht in den Startlöchern. Laut Veranstalter Georg Kloibhofer wolle man schon Ende März mit dem Zeltaufbau im Neusiedler Seebad beginnen.

Bei einer Info-Veranstaltung zum Surf Worldcup 2018 hat Kloibhofer am Montag im Neusiedler Weinwerk neue Details zum Event und darüber hinaus verraten. Die brisanteste Neuigkeit dabei: Die Surf Worldcup-Veranstalter werden das Seerestaurant „DaMarco“ nicht nur für ein Wochenende in eine Partyzone verwandeln, sondern das Lokal auch über den Sommer pachten. Darauf habe man sich mit den Eigentümern geeinigt, so Kloibhofer.

Als Kooperationspartner für diese begrenzte Zeit konnte man laut Kloibhofer den Podersdorfer Gastronomen Hanno Ehrenreiter („Podo Bar“) gewinnen.

„Party light“ im Strandbad bis 0 Uhr

Eine weitere Neuheit am Surfworldcup 2018: Neben der Partyzone rund um das Seerestaurant, wo bis 4 Uhr morgens gefeiert wird, wird es auch einen „Party Light“-Bereich mit Live-Musik im Seebad geben. Dieser ist bis Mitternacht geöffnet. „Das richtet sich an Zielgruppe 30 plus und Leute, die nicht unbedingt bis 4 Uhr früh feiern, aber auch nicht um 21 Uhr heimgehen und noch gemütlich ein Bier trinken wollen“, erklärt Georg Kloibhofer.