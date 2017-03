Details zum Zustand des Mietswohnhauses:

Das Gebäude ist in Massivbauweise errichtet und verfügt über ein Walmdach und Kunststofffenster.

Die Wohnungen sind sehr einfach und zweckmäßig ausgestattet.

Der Erhaltungszustand der Außenhülle und der Räume ist dem Alter entsprechend als abgenutzt einzustufen.

Angebote können bis zum 30.04.2017 im Rathaus Neusiedl am See abgegeben beziehungsweise per Mail an rathaus@neusiedlamsee.at übermittelt werden. Fragen per Mail an siber@neusiedlamsee.at, Amtsleiterin Judith Siber-Reiner.