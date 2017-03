Neusiedl am See

Der slowakische „Marcel Hirscher“, Skifahrer Adam Zampa konnte im Teambewerb bei der Ski-WM in St. Moritz die Silbermedaille abstauben. Gelungen ist ihm das auch mit Neusiedler Unterstützung: Unternehmer Hans-Martin Naglreiter unterstützt den Ski-Profi mittlerweile die vierte Saison.

"Fiebere bei den Rennen mit Adam mit"

Deshalb geht der Slowake auch bei jedem Skirennen mit dem Naglreiter-Logo am Helm an den Start. Kennengelernt haben sich Naglreiter und Zampa bereits vor einigen Jahren, nicht zuletzt durch die Expansion im Nachbarland. Mittlerweile betreibt der Unternehmer sieben Filialen in der Slowakei, in Österreich sind es 15.

„Ich bin selbst leidenschaftlicher Skifahrer, deshalb fiebere ich natürlich bei den Rennen immer ganz intensiv mit Adam mit“, schmunzelt Naglreiter.